Samanyolu Haber /Gündem / Kapanan şirketler artıyor /18 Nisan 2020 11:34

Kapanan şirketler artıyor

TOBB’un verilerine göre, mart ayında kapanan şirket sayısı yüzde 19 arttı.

SHABER3.COM

Ekonomide yaşanan temel sorunların ortaya çıkardığı sonuçlara yönelik öncü veriler açıklanmaya devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dün yayımladığı verilere göre, koronavirüs salgınının ilk ekonomik etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 19.2 artarak 763 adet oldu.

Tasfiye edilen şirket sayısı da yüzde 13.8 artarak 1220’ye çıktı. Buna karşın kurulan şirket sayısı yüzde 17.3 artarak 8 bin 276’ya yükseldi. Yılın ilk 3 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 16.1 artışla 3 bin 705, tavsiye edilen şirket sayısı yüzde 22.3 artışla 4 bin 477’ye yükseldi. Kurulan şirket sayısı da yüzde 26.7 artışla 27 bin 908’e ulaştı. Öte yandan geçen yılın mart ayında 1082 olan yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı bu yılın mart ayında 942’ye düştü.
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