Kapanması an meselesiydi: ABD hükümetinin kaderi belli oldu

Günlerde süren tartışmaların ardından federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören ve Temsilciler Meclisi'nden 34’e karşı 366 oyla geçen bütçe tasarısı için Senato'da da oylama yapıldı. Oylamada 11 "hayır" oyuna karşılık 85 "evet" oyuyla kabul edilen tasarıda hükümet kurumlarına sağlanacak finansmanın yanı sıra afet yardımı için 100 milyar dolar ve çiftçilere yönelik destek için 10 milyar dolarlık kaynak da belirlendi.





ABD'de 5 Kasım'da başkan seçilen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına karşı çıkarak Kongre üyelerine de ret çağrısı yapmıştı. Trump'ın kendisinin desteklediği bütçe tasarısı da ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedilmişti.Tasarıda ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın talep ettiği borç limitinin yükseltilmesine ilişkin hüküm yer almadı.ABD'de cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlayan mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasından kısa süre sonra Senatodan geçen tasarı, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Bütçe tasarısı, yerel saatle gece yarısından sonra geçmesine karşın Biden tarafından onaylanması beklendiği için hükümetin kapanma riskinin önüne geçildi.Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.