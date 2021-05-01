Kapanmaya rağmen Türkiye'ye 4''üncü dalga uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'tam kapanma', 3. gününü doldurdu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk canlı yayınında salgınla ilgili değerlendirmeler yaptı.Son birkaç gündür, 'azalan test sayılarıyla birlikte' azalan vaka sayısını değerlendiren Ceyhan, "Günlük değerlendirmelerden kaçınmak lazım. Bu azalışı alınan önlemlerle açıklamak mümkün değil. Bu bir süre azalmaya gider, sonra yeniden bir artış dönemine girer. Yani şu an yine dalgalanmalardan birine denk geldik. Toplumun en az yüzde 70'i aşılanmadan salgının önüne geçilmesi mümkün değil" dedi.





"BİR DÖRDÜNCÜ DALGA GÖRECEĞİZ"





Salgında yeni bir dalganın daha görüleceğini belirten Ceyhan, "Biz kesinlikle bir dördüncü dalga göreceğiz. Bundan kaçınma mümkün değil. Bu dalganın büyük mü küçük mü olacağı, bizim alacağımız tedbirler ve onlara uyumla alakalı. Kısıtlamadan önce yaşanan göç sebebiyle özellikle yazlık bölgelerde artış bekliyorum" diye konuştu.





"İKİ KRİTİK TARİH VAR"





Bu süreçte iki tarihe dikkat çeken Ceyhan, "18 Mayıs , 18 Haziran. Bunlar iki kritik tarih. 18 Mayıs’ta kısıtlamalar bittikten sonra nereye döneceğimiz çok önemli. Eğer yine eskiye dönersek, şüpheniz olmasın vaka sayıları yeniden artmaya başlayacak. Haziran’a kadar ise kontrollü gidersek, bunun etkilerini de o zaman göreceğiz" dedi.





"TEST SAYISI MUTLAKA ARTIRILMALI"





"Toplumun neredeyse yüzde 60'ı muaf ve dışarıda dolaşıyor. Belli iş kollarında insanlar yan yana çalışıyor" diyen Ceyhan, "Ev içi bulaşlar da artmaya başlayacak. Tarama sayısını artırıp, daha inandırıcı açıklamalar elde etmeliyiz. Test sayısının mutlaka artırılması lazım" diye konuştu.





"HİNDİSTAN MUTANTI DAHİL TÜM MUTANTLARI YAYDIK"





Seyahat kısıtlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:





"Artık Hindistan mutantı da geldi, bunun mutlaka İstanbul’da tutulması gerekiyor. Kısıtlama başlamadan önceki gün, seyahat yasağından beklediğimiz yararı kaybettik. İnsanlar bunu tatil gibi algıladı. Hindistan mutantı dahil tüm mutantları Türkiye’ye yaydık artık. İşimiz zorlaştı."