Kapasite doldu Erdoğan rejimi yüzde 200'e ulaştırmaya mı çalışıyor

Cezaevlerindeki kapasite aşımını ortaya koyan yeni bir veri daha açığa çıktı. Kapasiteleri 5 bin 404 olan Tarsus, Ereğli, Silifke ve Osmaniye cezaevlerinde 7 bin 963 hükümlünün olduğu, kapasitenin 2 bin 559 üstüne çıkıldığı belirlendi. En yüksek doluluk, yüzde 156 oranında kapasite aşımı ile Osmaniye 2 No’lu T Tipi cezaevi. Yukarıda aktarılan veriler Birgün’ün bugün yayınlanan haberinden…





Peki Türkiye genelinde durum ne?

1 Eylül verisine göre cezaevlerinde toplam 419 bin 194 kişi tutuklu veya hükümlü bulunuyor. Cezaevlerinin toplam kapasitesi ise yaklaşık 305 bin! Kapasite fazlası 114 bin kişi eylül ayı itibariyle cezaevlerinde yatıyor. Cezaevlerindeki kapasite aşım oranı yaklaşık yüzde 37,5!Cezaevindeki insan sayısı eylül ayında önceki aya göre 6 bin arttı! Tutuklu ve hükümlü çocukların sayısı ise 5 bine yükseldi!2002’de AKP iktidara geldiğinde cezaevlerinin toplam nufusu 52 bin civarındaydı. 2005 yılında rakam 70 bini aştı. 15 Temmuz öncesi 191 bin olan tutuklu ve hükümlü sayısı, infaz düzenlemeleri ile 50 bin kişinin salıverilmesine rağmen 8 yılda 419 bini aştı.Siyasal iktisatçı İnan Mutlu, geçtiğimiz günlerde X hesabından Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü verilerine dayandırarak 2009-2025 yıllarında cezaevi nüfusunu gösteren tabloyu paylaştı. Mutlu’nun paylaşımına göre; 163 bin kişinin cezaevinde olduğu 2009 yılında her 100 bin kişiden 163’ü cezaevindeydi; 1 Eylül 2025 verilerine göre ise 100 bin kişi başına cezaevinde tutulan kişi sayısı 490’a yükseldi.Veriler, AKP rejiminin ülkeyi ‘açık cezaevine çevirdiği’ söylemini doğruluyor…