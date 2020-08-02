"Kapatacağız" tehdidine ilk cevap

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genel Müdürü Vanessa Pappas, uygulamayı ülkede yasaklayacağını açıklayan Başkan Donald Trump'a cevap verdi.





Pappas, açıklamasının ardından şirketin daha uzun zaman boyunca ABD'de kalma niyetinde olduğunu söyledi.





Pappas, Trump'ın tehditlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.





"DAHA UZUN ZAMAN BURADAYIZ"





Pappas, şirketin Twitter hesabından yaptığı video açıklamasında, "Her gün TikTok kullanarak günlük yaşantımıza yenilik ve neşe katan milyonlarca Amerikalıya 'teşekkürler' demek istiyorum. Sizin sayısız desteğini duyduk ve teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz. Daha uzun zaman için buradayız." ifadelerini kullandı.





TikTok uygulamasına dair endişeler Amerikalı yetkililer tarafından bir süredir dile getirilirken şirket herhangi bir siyasi yönü olmadığı ve Çin hükûmetiyle doğrudan bağı olmadığını iddia ediyor.