Samanyolu Haber /Gündem / Kapatılan 2 asırlık Kuleli Askeri Lisesi'nde yabancı dil eğitimi verilecek /22 Kasım 2022 14:30

Kapatılan 2 asırlık Kuleli Askeri Lisesi'nde yabancı dil eğitimi verilecek

15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan tarihi Kuleli Askeri Lisesi binasında Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri eğitime başladı.

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Yaklaşık 200 yıllık bir tarihi olan köklü okul KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 15 Temmuz'un ardından kapatılmıştı. Binanın akıbeti zaman zaman tartışma konusu olurken Arap sermayesine satıldığına yönelik iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

BİNADA EĞİTİM BAŞLADI
Binanın akıbeti merakla beklenirken Milli Savunma Üniversitesi, binada eğitime başlandığını duyurdu. Milli Savunma Üniversitesi’nin sitesinden yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim yılında, binada yabancı diller yüksekokulunun faaliyete geçtiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kuleli Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan yabancı diller yüksekokulunda, harp okullarımızı kazanan öğrencilerimiz yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edeceklerdir.”

Kuleli Yerleşkesi’nde 10 Ekim’de düzenlenen açılış, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’nun katılımıyla yapıldı. Açılış, Milli Savunma Üniversitesi’nin resmi sitesinden de duyuruldu. Bu arada Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı resmi sayfasında da Kuleli Yerleşkesi Komutanlığı’nın fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

İLK ADIM ATILDI
Milli Savunma Üniversitesi, binada eğitime başlandığını duyurdu.

Cumhuriyet’e bilgi veren bakanlık kaynakları, Kuleli Askeri Lisesi binasının yeniden TSK’ya kazandırılmasıyla ilgili kamuoyunda beklenti olduğunu, yabancı diller yüksekokulunun bu sürecin ilk adımı olduğunu ifade etti.


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