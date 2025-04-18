Kapatılan askeri okul öğrencilerine nefret gözaltısı

İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarla, kapatılan askeri okul öğrencisi 10 kişi gözaltına alındı.





Ankesörlü Telefondan Aranma İddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü-kontörlü sabit hatlardan arandıkları iddia edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Askeri öğrencilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.