Samanyolu Haber /Gündem / Kapatılan Atatürk Havalimanı, kara para, silah ve uyuşturucu trafiğinin merkezi mi? /14 Kasım 2021 12:47

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kara para, silah ve uyuşturucu trafiğinin merkezi mi?

‘Kapatıldı’ dedikleri Atatürk Havalimanı’ndan 7 Nisan 2019’dan 30 Eylül 2021’e kadar 90 bin 683 uçuş yapıldı. Havalimanından ne götürüldü, ne getirildi? Neler kaçırılıyor? Prof. Dr. Ercan Ekmekçioğlu 8. Gün’de Mahmut Filizer’e anlatıyor.

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Prof. Dr. Ercan Ekmekçioğlu, söz konusu 90 bin 683 uçuşun 7 Nisan 2019’dan 30 Eylül 2021’e kadar olan 907 günde ortalama 100 uçuşa denk geldiğini vurguladı. Ekmekçioğlu, 'bölgede yaşayanlar, havalimanı açıkken bu kadar uşak inip kaplmıyordu' diyorlar.' dedi.

Twitter'da Ayşe Aydoğdu, 'Dünyanın en iyi Havalimanları arasında iken AKP'nin kapattığı Atatürk Havalimanı'ndan, 7 Nisan 2019 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı uçakları ve özel jetlerle 90 bin 693 uçuş gerçekleştirilmiş.
90.000 uçuşta ne taşındı? Ülkeye ne getirildi? Ne götürüldü?' diye sorarken



Gazeteci Said Sefa ise twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Kara para, silah ve uyuşturucu trafiğinde hayli artış olmuş desenize!' diyerek durumu özetlemiş görünüyor.

Bunun bir 'artış' mı yoksa bir 'patlama'mı olduğunu siz okurlarımıza bırakıyoruz.



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