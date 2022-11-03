Samanyolu Haber /Gündem / Skandalın ardından kapatılan hastahane 27 gün sonra yeniden açıldı /03 Kasım 2022 11:27

Skandalın ardından kapatılan hastahane 27 gün sonra yeniden açıldı

İstanbul Ataşehir'de hizmet veren bir özel hastanede hastalarla alay edilmiş, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hizmetlerin durdurulduğunu açıkladığı hastane 27 gün sonra tekrar hizmet vermeye başladı.

Özel hastanede skandal

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı.

Hastane personelinin bir hastanın yüzüne para atarak hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı.

Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı.
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