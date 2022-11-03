Skandalın ardından kapatılan hastahane 27 gün sonra yeniden açıldı

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı.



Hastane personelinin bir hastanın yüzüne para atarak hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı.



Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı.