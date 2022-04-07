Kapatılan Kaşıkçı dosyası için şok iddia: '50 milyon dolara satıldı!'

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren Cemal Kaşıkçı davasının son duruşmasında savcı, davada durma kararı verilerek dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etmişti.







Gazeteci Timur Soykan’ın davaya ilişkin paylaşımları alıntılayan TİP Milletvekili Ahmet Şık, “Siyasal İslam budur. Davası yok ilkesi yok sadece çıkarları var. Cinayetle ilgili gizlilik kararı olan soruşturma dosyasını Suudilere 50 milyon dolar karşılığı kimlerin sattığı da ortaya çıkar bir gün” dedi.















