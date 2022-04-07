Kapatılan Kaşıkçı dosyası için şok iddia: '50 milyon dolara satıldı!'

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren Cemal Kaşıkçı davasının son duruşmasında savcı, davada durma kararı verilerek dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etmişti.
Gazeteci Timur Soykan’ın davaya ilişkin paylaşımları alıntılayan TİP Milletvekili Ahmet Şık, “Siyasal İslam budur. Davası yok ilkesi yok sadece çıkarları var. Cinayetle ilgili gizlilik kararı olan soruşturma dosyasını Suudilere 50 milyon dolar karşılığı kimlerin sattığı da ortaya çıkar bir gün” dedi.
NE OLMUŞTU?
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018’de, Suudi Arabistan’ın İstanbul, Türkiye’deki başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren Cemal Kaşıkçı davasının dünkü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, davada durma kararı verilerek dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etmişti.
Savcının mütalaasında, Suudi Arabistan Başsavcılığı tarafından gönderilen 13 Mart 2022 tarihli yazıda, yargılamanın Suudi Arabistan Krallığı’na devredilmesi, sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararlarının kaldırılmasının talep edildiği anımsatılmıştı.
Mahkeme, 26 sanıklı davanın Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmederek duruşmayı 7 Nisan’a ertelenmişti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin sorular üzerine “Bu konuyu inceletiyoruz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda olumlu görüş bildireceğiz. 6706 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca bu devam edecek, ona göre karar veriyoruz” demişti.