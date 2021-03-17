Samanyolu Haber /Politika / Kapatılma davası sonrası Davutoğlu'ndan HDP açıklaması /17 Mart 2021 21:36

Kapatılma davası sonrası Davutoğlu'ndan HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması için açılan davanın ardından bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açılmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

"Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyorlar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla davaya tepkisini dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız."
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