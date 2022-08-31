Kapatılması yönünde ortak çağrı geldi

Önü alınamayan karbon salınımı nedeniyle etkisi her geçen yıl daha çok hissedilen küresel ısınma problemine karşı yeni öneriler gelmeye devam ediyor.





Bu kapsamda kömürle çalışan santrallerin ise bir an önce kapatılması gerektiği belirtiliyor.







Evrensel'de yer alan habere göre Paris İklim Anlaşması’na imza atmasının ardından Türkiye’de iklim konusunda çalışan 12 kitle örgütü, İstanbul’da ortak bir toplantı düzenledi. Kasım ayında Mısır’da yapılacak Birleşmiş Milletler iklim zirvesi (COP27) öncesinde yeni iklim hedefini açıklayacağını beyan eden Türkiye’nin 2030’a kadar en az yüzde 35 mutlak emisyon azaltımına gitmesi gerektiği hatırlatıldı. Paris İklim Anlaşması’na imza atmasının ardından Türkiye’de iklim konusunda çalışan 12 kitle örgütü, İstanbul’da ortak bir toplantı düzenledi. Kasım ayında Mısır’da yapılacak Birleşmiş Milletler iklim zirvesi (COP27) öncesinde yeni iklim hedefini açıklayacağını beyan eden Türkiye’nin 2030’a kadar en az yüzde 35 mutlak emisyon azaltımına gitmesi gerektiği hatırlatıldı.

2053 yılı için sera gazı emisyonlarını net sıfır seviyesine indireceğini açıklayan Türkiye’nin, emisyonlarını 2020 yılındaki 523,9 MtCO2e (milyon ton karbondioksit eş değeri) seviyesinden 340 MtCO2e’ye indirmesi anlamına geliyor.İklim krizinin önüne geçmek için küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlayan Paris Anlaşması, 191 ülke tarafından onaylanmıştı. Türkiye de 192. ülke olarak ekim 2021’de anlaşmaya taraf oldu.Geçen yılki iklim zirvesine katılan tüm taraflar, bu yıl düzenlenecek COP27 öncesi emisyon azaltım hedeflerini iyileştirme konusunda anlaşmışlardı. Çünkü 1,5 derece eşiğini aşmamak için 2050 yılına kadar küresel çapta emisyonların net sıfır seviyesine inmesi şart.