Samanyolu Haber /Gündem / Kapattıkları hastane salgında akıllarına geldi /21 Aralık 2020 10:26

Kapattıkları hastane salgında akıllarına geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin "hasta garantisi" verdiği Bilkent Şehir Hastanesi için kapısına kilit vurduğu Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir blok, Koronavirüs salgını sebebiyle 737 bin lira harcanarak tekrar açıldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla apar topar kapattığı ve malzemelerini de kiloyla sattığı 139 yıllık Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni yeniden açtı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, “Numune C Bloğun Hastane Yataklı Servislerine Dönüştürülmesine Yönelik Tadilat ve Onarım İşi” ismi altında 16 Eylül tarihinde bir ihale düzenledi. 

ADRESE TESLİM İHALE ARTIK RUTİNE DÖNÜŞTÜ

Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 737 bin TL’ye Ekip Teknik İnşaat Anonim Şirketi’ne verildi.

Hastanemi Açın Platformu’ndan (HAP) Bayazıt İlhan, yaptığı değerlendirmede kapatılan hastanelerin yeniden açılması için uzun süredir mücadele ettiklerini belirtti. 

İlhan şunları dile getirdi: “Sadece Numune Hastanesi değil, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi için çok sayıda hastane kapatıldı. Biz bu hastanelerin kapatılmaması için de mücadele ettik. Ne yazık ki Ankaralıların sesini dinlemediler ve bu hastaneleri kapattılar. Buradaki malzemeler adeta yağmalandı. Şimdi de sadece Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sadece bir blokunu tekrar açmak için binlerce lira harcıyorlar. Burada Covid-19 hastalarının tedavi edilmesi planlanıyor.”

MALZEMELER HURDA FİYATINA SATILDI

Birgün'ün haberine göre Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporuna da kapatılan hastanelerdeki cihaz ve demirbaşların hurdaya ayrıldığı belirtilmişti. 

Üretim yılı 2016 ve 2017 olan bilgisayar ve televizyon gibi elektronik malzemelerin kiloyla satıldığı da ifade edilen denetim raporunda, “Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması sebebiyle kapatılan hastanelerde, ekonomik ömrünü tamamlamamış iki-üç yıllık dayanıklı taşınabilir malzemelerin ‘Kullanım sonucu yıpranmış ve hurdalaşmış olduğu’ gerekçesiyle hurdaya ayrıldığı görülmüştür.” değerlendirmesinde bulunulmuştu.


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