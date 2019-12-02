Kapıcılık yapan KHK’lı polis: Rızk Allah’tan kimseye eyvallahım yok

KHK TV’nin bu haftaki konuğu eski polis memuru Ahmet Köroğlu oldu. Daha önce yazdığı KHK şiiri ile haber olan Köroğlu yeni hayatını KHK TV’ye anlattı.
“Pazarda meyve-sebze satarız, ülkemizi satmayız” diyen eski polis Ahmet Köroğlu kapıcılığa başladığı ilk gün, “Elime süpürgeyi paspası alınca ne yapıyorum ben polisim. Ne işim olur paspasla süpürgeyle” diye bulunduğu ruh halini anlattı. Artık paspas ve süpürgelerle arkadaşlık yaptığını söyleyen Köroğlu, ilk başlarda yadırgadığı kapıcılığı şimdi severek yaptığını belirterek, polisliğe geri dönme isteğinin kalmadığını anlattı.
“ÖCÜ OLARAK GÖRÜYORLARDI”
KHK ile ihraç edildiğinde 8 yıllık polis memuru olduğunu söyleyen Köroğlu, işsiz kaldıktan sonra ilk olarak babasıyla görüştüğünü ve kapıcılık fikrinin ondan geldiğini ifade etti. Kendisine kimsenin iş vermediğini anlatan Köroğlu, “Öcü gözüyle bakıyorlar, dışladılar. 4-5 yere iş için başvurdum. KHK’lıyım diye onlar kabul etmedi. Köye taşınmayı düşündüm.” dedi.
Polis olduğunda soluğu üniformayla babasının yanında aldığını anlatan Köroğlu, “Babamın emeğinin karşılığını verdiğimi hissetmiştim o anda” diye konuştu. Açığa alındığını haber veren polis arkadaşına vedalaşmak için uzattığı elinin havada kaldığını ve meslektaşının korkudan elini sıkmamasının zoruna gittiğini söyleyen Köroğlu, “O gece 4’e kadar uyuyamadık. Hanım ağladı. Ben de sıkıntıdan uyuyamadım. Üzüldüm” dedi.
MESLEKTAŞLARIM YÜZ ÇEVİRDİLER
KHK ile ihraç edildiğini öğrenen Köroğlu eşi ve babası ile evini toplamak için gittiği Siirt’te yıllarca sırt sırta mücadele ettikleri meslektaşlarının selam bile vermediklerini söyledi. Karşılaştığı polis arkadaşlarının yüzlerini çevirdiğini anlatan Köroğlu “Lojmandan ayrılışım da ayrı bir dert oldu” diye konuştu.
“KİMSEYE EYVALLAHIM YOK”
İnsan dostunu akrabasını düştükten sonra öğreniyor diyen Köroğlu, ”Ben polisken ayda 2-3 defa arayanlar vardı. Sesini duymadan rahat edemiyorum diyenler vardı. Bırak yanıma gelmeyi geçmiş olsun demeyi, telefonumu silenler oldu. Rızkımızı veren Allah, kimseye eyvallahım yok” dedi.
“GARİBANLIK BABADAN GELİYOR”
KHK’lıların büyük çoğunluğunun zorluklarla büyüyen insanlar olduğunu dile getiren Köroğlu, “Bizler Anadolu’nun gariban insanlarıyız. Garibanlık babadan geliyor. Bizleri zor bela okutup, polis ettiler.” ifadelerini kullandı.