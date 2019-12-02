Kapıcılık yapan KHK’lı polis: Rızk Allah’tan kimseye eyvallahım yok

KHK TV’nin bu haftaki konuğu eski polis memuru Ahmet Köroğlu oldu. Daha önce yazdığı KHK şiiri ile haber olan Köroğlu yeni hayatını KHK TV’ye anlattı.





“Pazarda meyve-sebze satarız, ülkemizi satmayız” diyen eski polis Ahmet Köroğlu kapıcılığa başladığı ilk gün, “Elime süpürgeyi paspası alınca ne yapıyorum ben polisim. Ne işim olur paspasla süpürgeyle” diye bulunduğu ruh halini anlattı. Artık paspas ve süpürgelerle arkadaşlık yaptığını söyleyen Köroğlu, ilk başlarda yadırgadığı kapıcılığı şimdi severek yaptığını belirterek, polisliğe geri dönme isteğinin kalmadığını anlattı.





“ÖCÜ OLARAK GÖRÜYORLARDI”





KHK ile ihraç edildiğinde 8 yıllık polis memuru olduğunu söyleyen Köroğlu, işsiz kaldıktan sonra ilk olarak babasıyla görüştüğünü ve kapıcılık fikrinin ondan geldiğini ifade etti. Kendisine kimsenin iş vermediğini anlatan Köroğlu, “Öcü gözüyle bakıyorlar, dışladılar. 4-5 yere iş için başvurdum. KHK’lıyım diye onlar kabul etmedi. Köye taşınmayı düşündüm.” dedi.





Polis olduğunda soluğu üniformayla babasının yanında aldığını anlatan Köroğlu, “Babamın emeğinin karşılığını verdiğimi hissetmiştim o anda” diye konuştu. Açığa alındığını haber veren polis arkadaşına vedalaşmak için uzattığı elinin havada kaldığını ve meslektaşının korkudan elini sıkmamasının zoruna gittiğini söyleyen Köroğlu, “O gece 4’e kadar uyuyamadık. Hanım ağladı. Ben de sıkıntıdan uyuyamadım. Üzüldüm” dedi.



