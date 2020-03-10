Kapıda bekletilmeye ilk yorum!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinin başkanlık ettiği heyeti 2 dakika kapının önünde beklettiğini gösteren ve "skandal" diye nitelenen görüntülere iki gün sonra cevap verdi.





Belçika'nın başşehri Brüksel'e yaptığı günü birlik ziyaretten dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan, "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor." ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'A GÖRE OLUP BİTENLER RUTİN!





Erdoğan,"Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler." dedi.





Erdoğan'a göre Putin'e bağlı Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler için, "Herhangi bir kasıt yok. Bunu kendileri de söyledi." ifadelerini kullandı.





Erdoğan ve beraberindekiler Kremlin Sarayı'nda Putin ile görüşeceği salonun kapısında 2 dakika bekletilmişti.





Olup bitenleri "Rutin bir süreç" diye niteleyen Erdoğan, "Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin’in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz." dedi.