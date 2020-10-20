Samanyolu Haber /Gündem / Kapıda kuyruk olanlar 150 liraya tutulan figüran çıktı /20 Ekim 2020 12:03

Kapıda kuyruk olanlar 150 liraya tutulan figüran çıktı

Yeni nesil kebapçı Nusret'in istanbul'daki restoranının önünde sürekli kuyruk olması dikkati çekerken bunun tamamen kandırmaca olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Hürriyet Gazetesi yazarı Orkun Ün'ün yazdığı yazıya göre kapıda bekleyenlerin, kuyruğa girme görüntüsü vermek için tutulan figüranlar olduğu belirtildi.

İşte o yazı...

***
Nusret’in dükkanları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum...

Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum...

İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum...

Kısmen bazı cevaplara ulaştım...

İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş.

Bir düşünsenize...

Nusret’in restoranına gidip, içeceğinden salatasına...

Ara sıcaklardan ana yemeğe bir ziyafet çekecekseniz eğer...

Kişi başı en az 1500 TL’yi gözden çıkarmanız lazım.

Tercihlerinize göre bu tutar uçuk rakamlara kadar çıkabiliyor.

Siz kişi başı 1500 TL vereceğiniz bir yere girmek için sıra bekler misiniz?

Yağmur çamurda sırılsıklam olmayı göze alıp, “Amaaan olsun yeter ki içeriye gireyim” deyip orada dikilir misiniz?

Ben ödeyeceğiniz en düşük (!) ücreti yazdım.

Biraz daha yükseltelim...

Kişi başı 3 bin lira ödeyeceğinizi varsayalım.

Toplu taşıma ile gitmezsiniz diye tahmin ediyorum restorana.

E o kalabalığın her biri arabasıyla gelse, Etiler’de de Nişantaşı’nda da o talebi karşılayacak bir vale sistemi, hadi valeyi geçtim otopark alanı yok.

Kafam bu sorularla meşgulken, Nusret’in Nişantaşı’ndaki yeni şubesinin önünden geçtim.

Yağmur yağıyor...

Hava nasıl serin belli değil.

Ama kapıdaki kuyruk Maçka’dan Hüsrev Gerede Caddesi’nin başına kadar uzuyor.

Yok mümkün değil.

Gerçekten olacak iş değil.

Benzer kuyruklar Beşiktaş’taki Midyeci Ahmet’in önünde de sık sık görülüyor.

Meğer o işin gerçeği zaten bilinen bir durummuş.

Yakındaki bir üniversitenin öğrencilerine Midyeci Ahmet’in ekibi tarafından 150 lira ödeniyormuş.

Ve o para karşılığında öğrencilerin sıraya girmeleri, sıranın başına geldikten sonra tekrar en sonuna doğru geçmeleri isteniyormuş.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kapıda kuyruk olanlar 150 liraya tutulan figüran çıktı Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:27