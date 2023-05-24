Kapıkule’de hareketlilik…

Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Avrupa’ya geçmek isteyen çoğu yabancı olan tarikat üyesi gruba müdahale edildi. Avrupa’ya gitmek isteyen “Ahmedi Barış ve Işık Dini”ne bağlı olduklarını belirten tarikat üyesi kalabalık bir grup, Kapıkule Gümrük Kapısın’da pankart açıp eylem yaptı. Avrupa’ya geçmek isteyen guruba güvenlik güçleri müdahale etti.



TARİKAT ÜYESİ GRUBUN TAMAMI GÖZALTINA ALINDI



Konuya ilişkin Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi;



*Sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan Kapıkule Gümrük Kapısı’nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu oluşmuştur.



*24.05.2023 günü saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin “Ahmedi Barış ve Işık Dini”ne bağlı olduklarını, bulunduklan ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa’ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir.



*Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır.



*Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir.



*Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu iki kişinin 22.05.2023 günü gece saatlerinde havayoluyla İstanbul’a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısına kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir.



*Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısından giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.