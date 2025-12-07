Samanyolu Haber /Dünya / Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç! /07 Aralık 2025 12:52

Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki bakanlar heyetinin Hindistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin yankıları devam ediyor. Rusya, işçi ve uzman açığını kapatmak için Hindistanlılara kapıları sonuna kadar açıyor.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Rusya'nın, Hindistan ile imzalanan işgücü hareketliliği anlaşması kapsamında, bu Güney Asya ülkesinden gelecek uzmanların sayısında herhangi bir sınırlama olmadığını açıkladı. Manturov, Yeni Delhi'de düzenlenen Rus-Hint zirvesi sırasında işgücü hareketliliği anlaşmasının imzalandığını doğrulayarak, "Sınırsız sayıda Hintliyi kabul etmeye hazırız" dedi.

Manturov, özellikle imalat sanayii için mevcut çalışan sayısına ek olarak en az 800 bin kişiye ihtiyaç olduğunu belirtti. Ticaret sektörü için bu sayının yaklaşık 1,5 milyon, hizmet sektörü ve inşaat sektörü için de önemli bir potansiyel bulunduğunu sözlerine ekledi. “İşbirliği için geniş bir alanımız var" diyen Manturov, bu sürecin bir yılda gerçekleşmeyeceğini de vurguladı.

RT India kanalı yayına başlıyor

Yeni Delhi'deki Rusya-Hindistan görüşmelerinin ardından yapılan açıklamada, Rusya'nın Hindistan'da Russia Today (RT) adlı televizyon kanalını yayına başlatacağı duyuruldu.

İlk olarak Putin’in konuşmasında ilan edilen kanal yayını, "Yeni kanal, şüphesiz Hint izleyicilerin Rusya'yı, Rusları daha iyi tanımasına ve ülkemizde bugün olup bitenler hakkında nesnel bilgi almasına yardımcı olacak" ifadeleri ile duyuruldu.

RT India'nın Yayın Detayları

RT'nin kendisine atfen yapılan açıklamalara göre RT India, 5 Aralık 2025'te Yeni Delhi'deki stüdyo kompleksinden yayına başladı. Kanal, İngilizce günlük haber bültenleri yayınlayacak. Kanal, Hindistan ve Rusya'nın uluslararası politikadaki rollerini ve iki ülke ilişkilerini ağırlıklı olarak ele alacak.

Bu hamle, Rusya'nın küresel medya ağı RT'nin (eski adıyla Russia Today) yayın coğrafyasını genişletmesi anlamına geliyor. RT, özellikle Batı'da Rusya'nın resmi bakış açısını sunan ve sıklıkla "devlet propagandası aracı" olarak eleştirilen bir kanal olarak biliniyor. Kanal, Hindistan'ın geniş İngilizce konuşan nüfusuna, özellikle de eğitimli kentli kesim ve siyasi karar alıcılara hitap etmeyi amaçlıyor.
