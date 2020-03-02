Samanyolu Haber /Politika / Kapıları açarım demiştim, hafife aldınız! /02 Mart 2020 13:25

Kapıları açarım demiştim, hafife aldınız!

Türkiye ile Yunanistan sınırında Yunan polisinin açtığı ateş sonucu bir mültecinin hayatını kaybettiği gün Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, "Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı kapıları kapatmak için. Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Batı ülkelerini uyarmıştık, bizi hafife aldılar." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Biliği'nin (TOBB) öncülüğünde düzenlenen sivil toplum kuruluşları (STK) toplantısında konuşuyor. 

Avrupa ülkelerini yine mültecilerle tehdit eden Erdoğan, "Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı kapıları kapatmak için. Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Batı ülkelerini uyarmıştık, bizi hafife aldılar." ifadelerini kullandı.

ON BİNLERCE MÜLTECİ SINIRDA SIKIŞTI KALDI

Geceleri eksi 4 dereceye kadar düşen sıcaklıkta Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırında 4 gündür aç-susuz bekleyen on binlerce mültecinin görüntüleri yürek burkuyor. 

BBC'nin haberine göre bugün sınırı geçmeye çalışan mültecilere Yunan polisinin ateş açması sonucu bir mülteci hayatını kaybetti.  
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