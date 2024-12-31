Samanyolu Haber /Gündem / 'Kapımızı bile çalmayın' deyip görüşmeye kapıları kapattı! /31 Aralık 2024 10:48

'Kapımızı bile çalmayın' deyip görüşmeye kapıları kapattı!

DEM Parti heyetinin 9 yıl aradan sonra İmralı'ya gidip PKK lideri Öcalan ile görüşmesinin ardından meclisteki diğer siyasi partiler ile görüşme yapacaklarını açıklaması ile gözler meclisteki partilere döndü. İYİ Parti DEM Parti ile görüşmeye kapılarını kapadı.

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan heyet dokuz yıl sonra ilk defa Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etti.

Atılan bu adım “yeniden çözüm süreci” tartışmalarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. DEM Parti’nin İmralı'dan gelen 7 maddelik açıklamayı duyurmasının ardından gözler siyasi partilerin DEM Parti ile yapacağı görüşmeye çevrildi. İYİ Partili kurmaylar, DEM ile görüşmeye kapalı olduklarını iletti.

AHMET TÜRK'ÜN DE BULUNACAĞI HEYET PARTİLERİ ZİYARET EDECEK
DEM Partili Buldan, İmralı ile yaptıkları görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Partilerden randevu isteyeceğiz. Sırrı Süreyya Önder ile birlikte gideceğiz ama büyük ihtimalle Ahmet Türk de katılacak heyetimize” ifadelerini kullanmıştı.

"İYİ PARTİ'NİN TAVRI NET"
Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İYİ Parti kaynakları ise DEM Partisi ile görüşmeye kapıları şimdiden kapattı. Parti kurmayları, “Terörle müzakere edilmez mücadele edilir. İYİ Parti’nin bu konuda tavrı nettir” yorumunda bulundu.

DEM Parti’den gelecek bir randevu talebine de karşılık verilmeyeceğini ifade eden İYİ Partili kurmaylar söz konusu sürecin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla alakalı olduğunun da altını çiziyor.
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