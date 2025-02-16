Samanyolu Haber /Ekonomi / Kapış kapış satın aldılar, hepsi ellerinde kaldı /16 Şubat 2025 12:31

Kapış kapış satın aldılar, hepsi ellerinde kaldı

Geçtiğimiz aylarda Meclis'e sunulan 'Hurda araç teşviki için kanun değişikliği teklifi' kamuoyunda sıcak tartışmalara neden olurken, teklifin yasalaşacağını düşünen çok sayıda kişi kanun teklifinin ardından değerleneceği düşüncesiyle hurda araçlara hücum etti. Fiyatları kısa sürede katlanarak artan ve kapış kapış satılan hurda araçlar için AKP kaynaklarından açıklama geldi.

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Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, son yıllarda artan döviz kuru ile birleşerek otomobil fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.

Çalışan maaşıyla araç sahibi olabilmek birçok kesim için imkansız hale gelirken, otomobil fiyatlarının pahalı olmasındaki en büyük neden ise uygulanan ÖTV kesintisi olarak gösterilmekte.

Bu doğrultuda geçtiğimiz yıllarda uygulanan 'hurda araç teşviki' paketinin yeniden gelmesi talep edilirken, iktidar ortağı MHP'nin Kayseri milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan teklif, otomobil piyasasında büyük bir heyecan yaratmıştı.

DEDİKODUSU BİLE FİYATLARI UÇURDU

Öte yandan hurda araç teşvikine ilişkin yapılan haberler ve söz konusu kanun teklifinin Meclis'ten geçeceğine ilişkin söylentiler, hurda araçların fiyatının kısa sürede katlanarak artmasına neden oldu.

Normal şartlar altında piyasa değerinin iki ila üç katına kadar ödeme yaparak hurda araç sahibi olan vatandaşlar, kanun değişikliğinin ardından çok uygun fiyatlar ile sıfır otomobil almayı hayal ederken, evdeki hesap çarşıya uymadı. AKP kaynakları, kanun teklifi hakkında yaptıkları açıklamalar ile hurda teşviki için erken davrananlara kötü haberi verdi.

AKP KAYNAKLARI YANITLADI: 'GÜNDEMDE DEĞİL'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, aylardır tartışılan konuya ilişkin AKP kaynaklarından ilk kez net yanıt geldi. Şu aşamada hurda araç teşvikine ilişkin bir düzenlemeye gidilmeyeceğini belirten parti kaynakları, Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor” şeklinde konuştu.
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