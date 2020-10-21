Samanyolu Haber /Ekonomi / Kapitalizme reset atmamız gerekiyor! /21 Ekim 2020 10:58

Kapitalizme reset atmamız gerekiyor!

Yaklaşık 50 yıldır İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen toplantıların ev sahibi Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucu başkanı Klaus Schwab, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile neoliberalizmin miadının dolduğunu belirtti. Schwab'a göre salgın kapitalizme büyük reset atılması için tarihi bir fırsat.

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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucu başkanı Klaus Schwa, neoliberalizmin geleceğine dair, "Artık 'iş dünyasının işi kâr etmektir' anlayışını savunan ve serbest piyasanın her meseleyi kendi yöntemleriyle çözeceği inancına dayanan neoliberal ideolojinin dünyayı büyük bir çıkmaza sürüklediği Koronavirüs salgınından çok önce belliydi zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya yazarı Osman Ulagay bugün "Neoliberalizmin ölüm fermanı" başlığı ile yayımlanan makalesinde Schwab’ın "The Great Reset" başlıklı yeni kitabındaki görüşlerine yer verdi.

"NEOLİBERALİZMİN MİADI DOLDU"

Ulagay, “Şimdi neoliberalizmin ölüm fermanını yazma görevini üstlenmiş görünen kişi de neoliberalizmin ve kapitalizmin çok bilinen kronik muhaliflerinden biri değil. Onlardan biri olmadığı halde şimdi neoliberalizmin miadının dolduğunu ilan etmesi de bu sebeple anlamlı bence.” diye yazdı. 

Scwab, “Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında zenginlerden yoksullara ve sermaye sahiplerinden emekçi kesime büyük bir kaynak transferi yaşanacak.” derken, kendisine yöneltilen “Siz Korona krizinin neoliberalizmin sonunu getirebileceğini söylerken ne demek istediniz?” sorusuna da cevap verdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kurucu başkanı Klaus Schwab

Scwab, “Pek çok kimse beni yeterince tanımıyor herhalde. Ben yıllardır sorumlu kapitalizmi savunuyorum. Şu anda iki dev sorunla karşı karşıyayız. Birincisi zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun giderek derinleşmesi, ikincisi iklim krizi. Şimdi bunlara bir de Covid-19 salgını eklendi. Covid-19 krizinden en fazla zarar gören iki ülkenin, yani ABD ile İngiltere’nin, neoliberalizmin en etkili olduğu ülkeler olduğu da bir gerçek. Pandemi krizi neoliberalizmin miadının dolduğunu göstermiştir.”

KÖKTEN SERBEST PİYASACILIK İŞÇİ HAKLARIN EROZYONA UĞRATTI

Schwab, 12 Ekim’de Project Syndicate websitesinde yayımlanan makalesinde ise şunları kaleme aldı: “Değişmesi gereken şeylerin başında neoliberal ideoloji geliyor. Kökten-serbest-piyasacılık işçi haklarını erozyona uğratmış ve iş güvenliğini yok etmiş, devletin ekonomideki rolünü sıfırlamış, vergiden kaçınmayı özendirmiş ve devasa boyutta yeni küresel tekellerin oluşmasına yol açmıştır. Kapitalizmi yaşatabilmek için neoliberal ideolojiden kurtulmak şart haline gelmiştir.”
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