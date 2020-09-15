Samanyolu Haber /Politika / Kapıyı açık bıraktı /15 Eylül 2020 12:01

Kapıyı açık bıraktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 46 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine cevap verdi.

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Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, demokrasi cephesi oluştururken muhalefet partileri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulamıştı. 

Demirtaş, “Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalardım. 'Meral Hanım kahvaltıya geldik' derdim.” ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için ise demokrasi ilkeleri etrafında yan yana gelinip konuşulması gerektiğini ifade etmişti.

Demirtaş'ın sözlerini okuduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, prensip olarak Türkiye'de demokrasiye inanmış, terörle arasına mesafe koymayı başarmış herkes ile görüşeceğini söyledi. 

DAVUTOĞLU KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Sözcü gazetesinin haberine göre Davutoğlu, "Bu bağlamda geçmişte de sert siyasi mücadelede bulunduğumuz liderler ile de bir araya gelmekten hiç çekinmedim." diyerek Demirtaş'ın teklifi için kapıyı açık bıraktı.

"Artık Gelecek Partisi fark edilmiştir." diyen Davutoğlu, "Örneğin, kamuoyuna da yansıdı. Diyarbakır merkezli Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan 13 ilde yapılan ankette, Gelecek Partisi üçüncü sırada yer almış, ikinci büyük güç olma yolunda ilerlediği anlaşılmıştır." dedi.
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