Birinci ile Nedim Şener birbirine girdi: sosyal medyadan küfrettiler

Mücahit Birinci’nin bu paylaşıma cevabı ise şöyle oldu: “Nedim koçum, benim neyi kast ettiğimi çok iyi anladın sen. Öyle dilekçe filan falandan bahs etmedim. İstersen cama çık bağır, komşular yardım edin diye. Adam ol adam! Anlamadan dinlemeden g.. den element uydurma. İsmi geçmişmiş, sen kimsin ulan ben senin ismini geçireyim! Dilekçe verecekmiş minnoş. Belli ki sen de bu operasyonun bir parçasısın ve atladın bilip bilmeden mevzuya Kemalistliğin tuttu. Kodlarına döndün. Mevzun babamla biliyorum.”

İktdara yakın gazeteci Nedim Şener, konuyla ilgili ilk paylaşımında, “Lan @eczozgurozel , ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım. Bunu hiçbirinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız. Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor. Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma.” ifadelerini kullandı.Bunun üzerine rüşvetle suçlanan Mücahit Birinci, Nedim Şener’in paylaşımına alıntılayarak, “Ulan g..! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı …mü sandın? Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim? Ben avukatım, istediğime giderim, istediğimle görüşürüm. Mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerdede senin ifadeni alırım sıkıntı yok.” yazdı.Bunun üzerine Nedim Şener, şu paylaşımda bulundu: “Adını başına adını yazmışsın öyle devam edeyim; Bay g…! İstanbul C.Savcılığı’nın açtığı soruşturmaya “müşteki” olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız. Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa. Murat Kapki ‘yemler’ diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım!”Nedim Şener, kendisinin de olayın parçası olduğu iddiasına tepki gösterdi: “Yaz yaz, bunu yazan Allahtan korkmaz her şeyi yapar. Utanmaza bak, Murat Kapki’ye koşan sensin! Kapki’ye “Hallederim” dediysen mahkemede hesabını vereceksin. Konunun rahmetli babanla ne ilgisi var anlamadım ama senin para hırsınla ilgisi olduğu bir gerçek.”Nedim Şener, daha sonraki paylaşımında ise şunları yazdı: “Bana bak terbiyesiz herif, O ağızla bana laf yetiştireceğine, naylon faturacı kara paracı Murat Kapki’ye niye gittiğini, ne konuştuğunu tek tek anlat millete. Soruşturmaya ve savcılara gölge düşürme. Ahtapot Ekrem ve muratların oyununa ortak olma. İnşallah görüşme kayıtları ile gerçekler ortaya çıkar.”