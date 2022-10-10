Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen tarafından yapılan yeni açıklamada olası bir askeri saldırıya karşı savunma amacıyla yeni adımların atıldığını aktardı.







Cumhuriet'te yer alan habere göre Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tsai Ing-wen, Çin ile askeri bir çatışma taraftarı olmadıklarını bildirdi.Tsai, "Pekin makamlarına silahlı çatışmanın asla ikimiz için bir seçenek olmadığını açıkça belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Ordusunun askeri yeteneklerini güçlendireceklerini belirten Tsai, Tayvan'ın kendini savunması için "sorumluluğu üstleneceğini" söyledi.Tsai, "Tayvan'ın dış askeri tehditlere yanıt vermeye tamamen hazır olmasını sağlamak amacıyla yüksek kapasiteli hassas küçük silahlar üzerinde çalışmanın yanı sıra hassas füzelerin ve yüksek performanslı savaş gemilerinin seri üretimini artırdık" dedi.Tsai, ordu için yeni bir birimin kurulduğuna dikkat çekerek, "Askeri eğitim yeteneklerimizi geliştirmek ve yedek kuvvet eğitim programlarını iyileştirmek için Kapsamlı Savunma Seferberlik Ajansı'nı da kurduk" diye konuştu.