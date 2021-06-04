Samanyolu Haber /Gündem / Kaptagaev: Orhan İnandı’nın kaçırılması iki ülke ilişkilerine zarar verir /04 Haziran 2021 08:19

Kaptagaev: Orhan İnandı’nın kaçırılması iki ülke ilişkilerine zarar verir

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Kaptagaev, Orhan İnandı’nın MİT tarafından kaçırılmasının iki ülke ilişkilerine onarılması güç zararlar vereceğini belirtti. Kaptagaev, egemen bir devletin toprağında insan kaçırmanın insanlık dışı bir davranış ve uluslararası ilişkilerde yerinin olmadığını kaydetti.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Emilbek Kaptagaev, Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılmasına tepki gösterdi. İnandı’nın Türk istihbarat teşkilatı tarafından kaçırılmasının iki ülke ilişkilerine onarılması güç zararlar vereceği uyarısında bulunan Kaptagaev, İnandı’nın Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu hatırlattı.

Emilbek Kaptagaev, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Orhan İnandı kayıp. Orhan Bey, Kırgızistan’da eğitim seviyesinin yükseltilmesinde, çağdaş ve eğitimli gençlerin yetiştirilmesinde çok büyük işler yaptı. Biz kendisine karşı borçluyuz. Kaçırma sebebi şu ana kadar bilinmiyor. Ancak, Türk istihbarat teşkilatı tarafından ‘Gülenci’ bahanesiyle kaçırıldı ise bu, iki kardeş ülke ve halkı arasında onarılması güç zararlar verecektir.”

"ORHAN İNANDI KIRGIZ CUMHURİYETİ VATANDAŞIDIR"

“Birincisi, Sayın Orhan Kırgız Cumhuriyeti vatandaşıdır. İkincisi, egemen bir devletin topraklarında adam kaçırmak insanlık dışı bir davranıştır ve uluslararası ilişkilerde de yeri yoktur. Her halükarda, bu iş araştırılacak ve kaçırılma hadisesine karışanlar kanun karşısında hesabını vereceklerdir. Bunu her iki ülke liderlerinin de unutmaması gerekiyor. (Kırgızistan) Milli Güvenlik Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı bu davaya büyük önem vermesini (istiyor) ve Sayın Orhan İnandı’nın en kısa zamanda bulunmasını ümit ediyorum.”
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