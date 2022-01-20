Kar beklentisi İstanbul'da tatili öne çektirdi

AKOM UYARMIŞTI





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği uyarısı yapılmıştı.AKOM'dan Meteoroloji uzmanı Osman Çaylak,önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklığının azalmasının, önümüzdeki 6-7 gün boyunca da soğuk havayla karşı karşıya kalınacağının tahmin edildiğini belirtti.Çaylak, "Bu süreç uzadığı zaman olayın şekli değişiyor. Vatandaşların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Bu konuda elektrikte aksamalar yaklaşabilir, elektirik kesintileri olabilir. Suda doğalgaz kesintilerinin yaşanma ihtimali olabiliyor. Bunu daha önceki tecrübelerimizde de gördük. Biz yapacaklarımızı planladık, geniş bir tecrübemiz var" diye konuştu.