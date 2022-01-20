Samanyolu Haber /Gündem / Kar beklentisi İstanbul'da tatili öne çektirdi /20 Ocak 2022 23:14

Kar beklentisi İstanbul'da tatili öne çektirdi

İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği tahmini sonrasında, il genelindeki öğrenciler için yarı yıl tatilinin öne çekildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

AKOM UYARMIŞTI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği uyarısı yapılmıştı.

AKOM'dan Meteoroloji uzmanı Osman Çaylak,önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklığının azalmasının, önümüzdeki 6-7 gün boyunca da soğuk havayla karşı karşıya kalınacağının tahmin edildiğini belirtti.

Çaylak, "Bu süreç uzadığı zaman olayın şekli değişiyor. Vatandaşların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Bu konuda elektrikte aksamalar yaklaşabilir, elektirik kesintileri olabilir. Suda doğalgaz kesintilerinin yaşanma ihtimali olabiliyor. Bunu daha önceki tecrübelerimizde de gördük. Biz yapacaklarımızı planladık, geniş bir tecrübemiz var" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kar beklentisi İstanbul'da tatili öne çektirdi Sonraki Haber >>

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:55:29