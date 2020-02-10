Kar fırtınası böyle görüntülendi!

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz üzerinden gelen kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yayınlandı.
Artvin’de iki gündür devam eden yoğun kar yağış, dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı.
Karadeniz üzerinden gelen kar fırtınası Artvin'in Hopa ilçesinin üzerini bir anda kapladı.
Kar kalınlığı şehir merkezinde 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.
KÖYLERLE İRTİBAT KESİLDİ
186 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köye ulaşılamılıyor.