Samanyolu Haber /Gündem / Kar sevinci: Çok bekledik /15 Ocak 2021 11:14

Kar sevinci: Çok bekledik

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olan ve içme suyu barajlarında doluluk oranının yüzde 20'ye kadar indiği İstanbul'da bu sabah kar yağışı etkili oldu.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların akabinde günün ilk saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Başta şehrin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası’nda; Sarıyer’in yüksek kesimleri ve Arnavutköy’de lapa lapa kar yağdı.

Anadolu Yakası’nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor. 

İstanbullular kar sevincini kar birikmiş arabaların üzerine "Çok bekledik, nihayet yağdı" diye yazarak ifade etti.
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