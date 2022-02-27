Samanyolu Haber /Gündem / Kar yağışının Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor /27 Şubat 2022 23:31

Kar yağışının Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor

Geçtiğimiz ay İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan kar yağışının ülkeye yeniden dönmesinin tahmin edildiği beliritldi.

SHABER3.COM

Birkaç haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor.

Hafta başında başlayacak olan kar yağışının Türkiye’de etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların İstanbul’da 5-6 derece düşeceği tahmin ediliyor ve çarşamba günü yer yer kar yağışı bekleniyor.

SON DEĞERLENDİRME AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli’nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kar yağışının Türkiye'ye geri dönmesi bekleniyor Sonraki Haber >>

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?

Tüm seçim anketleri yalan söylüyor... Neden mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:25:52