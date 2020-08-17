Samanyolu Haber /Ekonomi / Kara delik hiç bu kadar büyümedi! /17 Ağustos 2020 11:30

Kara delik hiç bu kadar büyümedi!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti bütçe açığında kendi rekoru ile yarışıyor. Bütçede 7 aylık açık geçen yıla göre yüzde 400 artarak 138,8 milyar TL'yi buldu. Hükûmetin 2020 yılının tamamı için belirlediği 138,9 milyar TL bütçe açığı hedefi 7 ayda aşılmış oldu. Merkez Bankası'ndan (TCMB) şubatta aktarılan 40 milyar liralık temettüye (kâr payı) rağmen "kara delik" büyüyor.

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

SAMANYOLUHABER- Yeni tip Koroavirüs (Covid-19) salgınına rağmen saray inşası, yeni makam arabasıalımı için ihale düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti bütçeyi delik deşik etti. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın idare ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sonuçlarını açıkladı. 

Merkezi idare bütçesi 2020 yılı temmuz ayında 29 milyar 696 milyon TL açık verdi. 

Bütçe geçen yıl aynı dönemde 9 milyar 901 milyon TL fazla vermişti. 7 aylık bütçe açığı yüzde 400 artarak 138,8 milyar TL'ye çıktı.  

FAİZ HARİÇ TUTULDUĞUNDA DA AÇIK VAR

2019 yılı temmuz ayında 17 milyar 620 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken bu yıl aynı dönemde 21
milyar 240 milyon TL faiz dışı açık verildi. 

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