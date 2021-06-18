Samanyolu Haber /Gündem / 'Kara Efe' Ahmet Burhan Ataç, çizgi roman oldu /18 Haziran 2021 10:31

'Kara Efe' Ahmet Burhan Ataç, çizgi roman oldu

Vefatıyla insanları yasa boğan Ahmet Burhan Ataç'ın hayatı çizgi roman oldu. Kara Efe lakabıyla da bilinen Ataç, 2018'de yakalandığı kemik kanserinin ardından vefat etmişti.

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Ahmet Burhan Ataç'ın hayatını anlatan kitap çıktı. Ataç'ın biyografi kitabı çizgi roman şeklinde yayımlandı. 

AST Publishing Yayınları'ndan çıkan "The Farewell of Ahmet Burhan Ataç" adlı çizgi roman, 8 yaşında kemik kanserine yenik düşen "Kara Efe" Ataç'ın yaşamını anlatıyor.

Feride Sarıbaş'ın İngilizce kaleme aldığı eserin çizimleri de yine Sarıbaş'a ait.

Ahmet Burhan Ataç, 2018'te kansere yakalandı. Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlar kapsamında babası cezaevine konan Ahmet Burhan Ataç'ın yurt dışında tedavi imkanı doğmuş, ancak bu sefer de annesinin yurt dışına çıkışına izin verilmemişti. Tedavisinde geç kalınan Ahmet Burhan Ataç, yakalandığı hastalığa yenik düşmüş ve yaşanan sürecin simge isimlerinden biri haline gelmişti. 


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