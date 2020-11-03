'Kara Efe' fotoğraf yarışması

Daha önce kısa film yarışması, şarkı yarışması gibi ilgi çekici organizasyonlarla Türkiye’de devam eden mağduriyetleri gündemde tutan Advocates of Silenced Turkey, bu sefer de fotoğraflarla yaşananları kayıt altına alacak.







Fotoğraf yarışması, Ahmet Burhan Ataç’ın anısına atfedildi. 7 yaşında yakalandığı ağır hastalığa rağmen tedavi edilmesine izin verilmeyen ve ölümüne göz yumulan küçük Ahmet, bu sefer de ismiyle mağdurların simgesi olacak.





Yarismanin son katilim tarihi 3 Ocak. Birinciye $1000, ikinciye $750 ve üçüncüye $500 ödül verilecek. Bunun dışında, 10 yarışmacı $100, 10 yarismaci da $50 dolar tesvik odulu almaya hak kazanacak. Fotoğraflar sadece email ile kabul edilecek. Katilmak isteyenlerin eserlerini [email protected] email adresine göndermesi bekleniyor.



