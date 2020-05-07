Samanyolu Haber /Gündem / Kara Efe’nin tutuklu babası cenazeye geldi /07 Mayıs 2020 13:53

Kara Efe’nin tutuklu babası cenazeye geldi

Kemik kanserinden hayatını kaybeden Ahmet Burhan Ataç’ın cenazesi için babası Harun Reha Ataç, cenazenin kaldırılacağı Adana Kabasakal Aile Mezarlığına geldiği öğrenildi.

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İki yıldır kemik kanseri tedavisi gören Ahmet Burhan Ataç dün gece Adana Balcalı Hastanesine kaldırılmış, 3 kez kalbi durmuştu. Tutuklu babası Harun Reha Ataç’ın oğlunu son bir kez görmesi için yapılan girişimler ise sonuç vermedi. Savcı, izni ancak sabah verebileceğini söylemişti.

Ahmet Burhan Ataç kansere, anne ve babası birlikte tutuklandığı Şubat 2018 döneminde yakalanmıştı. Beş ay sonra ortaya çıkan hastalık için doktor annesine, “Bu tümör yeni oluşmamış.” demişti. Anne Zekiye Ataç, 2,5 ay hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı, babası ise hala Tarsus Cezaevinde bulunuyor. Adana’da özel bir yurtta müdür olduğu için tutuklanan baba Harun Reha Ataç, Cemaat soruşturmaları kapsamında 30 Kasım 2018’de, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ataç’ın dosyası İstinaf Mahkemesinde bulunuyor.
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