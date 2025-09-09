Samanyolu Haber /Dünya / Kara harekatına başlayacak İsrail ordusundan Gazze’de toplu tahliye çağrısı /09 Eylül 2025 12:31

Kara harekatına başlayacak İsrail ordusundan Gazze’de toplu tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilere geniş çaplı kara saldırısı öncesi kenti terk etme çağrısı yaptı. Başbakan Netanyahu, “Size uyardık, şimdi gidin” derken, ordu Gazze’nin yüzde 40’ını kontrol altında tuttuklarını duyurdu.

SHABER3.COM

İsrail ordusu (IDF), Gazze kentinde yaşayan Filistinlilere bölgeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, Hamas’a karşı geniş kapsamlı kara saldırısı hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

Şimdiye kadar yalnızca belirli binalar ve çevresindeki bölgeler için yapılan uyarıların aksine, bu kez ilk kez tüm Gazze kenti için tahliye çağrısı yapıldı. 

IDF’nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “IDF, Hamas’ı yenmeye kararlı. Gazze kentinde güçlü kuvvetlerle operasyon düzenlenecek” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin İsrail tarafından belirlenen güneydeki “insani bölgeye” sahil yolu üzerinden yönelmeleri istendi.

Adraee, “Bölgede kalmak son derece tehlikelidir” uyarısında bulunarak, Hamas’ın tahliyeleri engelleme girişimlerinin bildirilebilmesi için bir telefon hattı da paylaştı.

“ŞİMDİ GİDİN”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze kentinde yaşayanlara seslenerek, “Şimdi gidin. İki gün içinde 50 terörist kulesini yıktık, bu sadece kara operasyonlarının yoğunlaşmasının başlangıcıdır” dedi.

İsrail ordusu son 72 saat içinde kentteki beşinci apartmanı yıktı. Yetkililer, bu binaların Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerken, Hamas iddiaları reddediyor.

Ordu, Gazze kentinin yüzde 40’ını kontrol altında tuttuklarını açıklarken, ağustosta kentin tamamen ele geçirilmesi için plan hazırlandığı biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kara harekatına başlayacak İsrail ordusundan Gazze’de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:40