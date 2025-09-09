Kara harekatına başlayacak İsrail ordusundan Gazze’de toplu tahliye çağrısı

İsrail ordusu (IDF), Gazze kentinde yaşayan Filistinlilere bölgeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, Hamas’a karşı geniş kapsamlı kara saldırısı hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.





Şimdiye kadar yalnızca belirli binalar ve çevresindeki bölgeler için yapılan uyarıların aksine, bu kez ilk kez tüm Gazze kenti için tahliye çağrısı yapıldı.





IDF’nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “IDF, Hamas’ı yenmeye kararlı. Gazze kentinde güçlü kuvvetlerle operasyon düzenlenecek” ifadelerini kullandı.





Filistinlilerin İsrail tarafından belirlenen güneydeki “insani bölgeye” sahil yolu üzerinden yönelmeleri istendi.





Adraee, “Bölgede kalmak son derece tehlikelidir” uyarısında bulunarak, Hamas’ın tahliyeleri engelleme girişimlerinin bildirilebilmesi için bir telefon hattı da paylaştı.





“ŞİMDİ GİDİN”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze kentinde yaşayanlara seslenerek, “Şimdi gidin. İki gün içinde 50 terörist kulesini yıktık, bu sadece kara operasyonlarının yoğunlaşmasının başlangıcıdır” dedi.





İsrail ordusu son 72 saat içinde kentteki beşinci apartmanı yıktı. Yetkililer, bu binaların Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerken, Hamas iddiaları reddediyor.





Ordu, Gazze kentinin yüzde 40’ını kontrol altında tuttuklarını açıklarken, ağustosta kentin tamamen ele geçirilmesi için plan hazırlandığı biliniyor.