Kara Harp Okulu'nda 'siyasi mesaj' denip İzmir Marşı da yasaklanmış

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu. Gelinen son süreçte ise MSB kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başladığını açıklamıştı.





Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında "Bir tavra, mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik sebebiyle soruşturmaya uğrayan teğmenlerle ilgili şahit oluyoruz. Neymiş; benim birincilere diploma vermemi kalkıp onun değerlendirmesini yapıyorlar. E birinci olmuş, huzurumuza getirilmiş. Yapmam gereken nedir? Onların diplomalarını vermektir. Ama bunların disiplinsizlikle ilgili herhangi bir yanlışı varsa, o da yine özellikle Harp Okulları’nın Yüksek Disiplin Kurulu’nun huzurumuza getirdiği bir neticedir" ifadelerini kullandıktan sonra bir grup Kara Harp Okulu öğrencisini Beştepe’de akşam yemeğinde konuk etti.





İZMİR MARŞI TARTIŞMASI

T24'ten Tolga Şardan, bugünkü yazısında ise dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Buna göre, kılıçlı yemin krizi yaşanmadan önceki yıl Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı'nın okunmasının yasaklandığı iddia edildi. İzmir Marşı'nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi ise 'siyasi mesaj' olarak öne sürüldü.





YASAK HALEN SÜRÜYOR

Yasağın öğrencilere ve sorumlu komutanlara yazılı olarak değil sözlü olarak verildiği belirtildi. Yasak kararı üst düzey bir komutan tarafından verildi. Öğrenciler İzmir Marşı'nı söylemeye devam edince bu kez de bir takım komutanı üsteğmenin savunması alındı.







