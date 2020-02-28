Kara Kartal Sergen ile uçuyor: 2-1

Süper Lig’in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor 37. dakikada Junior Fernandes'in attığı golle Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Beşiktaş 70. ve 87. dakikada oenaltıdan olmak üzere Burak Yılmaz'ın attığı gollerle sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 40 puana yükselerek 5. sıraya yerleşirken, Aytemiz Alanyaspor 39 puan ile siyah-beyazlıların altında kaldı.
Spor Toto Süper Lig'deki son puan durumu: