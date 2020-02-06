Samanyolu Haber /Gündem / Kara kutu bulundu, enkaz kaldırılacak /06 Şubat 2020 12:39

Kara kutu bulundu, enkaz kaldırılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan ve parçalanan uçağın kara kutusu bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle: Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş sırasında pistten çıkan ve parçalanan uçağın karakutusu bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. 

Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçağa ait "iki kara kutu/CDR ve FDR" bulundu. Cihazların hasarsız olduğu tespit edildi. 

Cihazların THY Teknik'te analiz edilebileceği kaydedildi. 

Dün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Uçakta bulunan yolculardan üçü hayatını kaybederken, 174 kişi de yaralandı.
 
ENKAZ KALDIRMA İŞLEMİ BAŞLAYACAK

İncelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane bugün saat 13.00’da basın toplantısı düzenleyecek.

UÇAĞIN İMALATÇISI BOEING'DEN HEYET GELECEK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nde komisyon teşkil edildi. 

Komisyonda uzmanlarla çalışmak için uçağın imalatçısı Boeing firmasından bir heyet de Türkiye’ye gelecek.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. 

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