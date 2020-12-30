Kara Kuvvetleri Davası'nda karar

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ele geçirilmesi için faaliyette bulunan askeri personelin yargılandığı davada karar açıklandı.





Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi davada 12 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.





Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Cari Harekât ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ile dönemin KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.





Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Plan ve Harekât Daire Başkanı olan eski tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu ise müebbet hapis cezası aldı.





12 sanığın beraat ettiği davada firari 12 sanığın dosyası ayrıldı.