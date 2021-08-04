Samanyolu Haber /Gündem / Kara Kuvvetleri Komutanı değişti /04 Ağustos 2021 16:08

Kara Kuvvetleri Komutanı değişti

Yüksek Askeri Şura , Erdoğan başkanlığında toplandı

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Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplandı. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
Her yıl toplantıya katılan Süleyman Soylu toplantıya katılmadı . Yaklaşık 2 saat süren  Yüksek Askeri Şura sonrası alınan kararlar açıklandı

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

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