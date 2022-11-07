Kara Kuvvetleri'nden ihraç ve muvazzaf personele 'ankesör' gözaltısı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 9’u gözaltına alındı.







Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla 12 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında kontörle telefon veya ankesörden arandıkları iddiasıyla çalışma başlattı.





Polis ekipleri, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen aralarında bir aktif yarbay, bir aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrencinin de bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.





Operasyonda, bu kişilerden 9’u gözaltına alındı.