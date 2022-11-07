Samanyolu Haber /Gündem / Kara Kuvvetleri'nden ihraç ve muvazzaf personele 'ankesör' gözaltısı /07 Kasım 2022 15:22

Kara Kuvvetleri'nden ihraç ve muvazzaf personele 'ankesör' gözaltısı

Ankesör ve kontörlü telefondan arandıkları iddiasıyla 12 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 9'u gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 9’u gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla 12 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında kontörle telefon veya ankesörden arandıkları iddiasıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen aralarında bir aktif yarbay, bir aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrencinin de bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, bu kişilerden 9’u gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kara Kuvvetleri'nden ihraç ve muvazzaf personele 'ankesör'... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:42