Samanyolu Haber /Kültür / Kara listedeyim, bunun hesabını verecekler /10 Haziran 2020 12:17

Kara listedeyim, bunun hesabını verecekler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın oyuncuların beyaz listede, muhalif oyuncuların kara listede tutulduğuna dair iddialara bir yenisi daha ilave edildi.

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Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV’de konuk olarak katıldığı programda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) kendisini kara listeye aldığını belirtti.

Bülent Emrah Parlak, şunları söyledi: “Aldığım haberlere göre TRT'de kara listedeyim. Ancak bunun hesabını verecekler. TRT için benden vergi alıyorlar. Benim kanalım TRT. Beni orada kimse kara listeye alamaz. Alanlar hesap verecek."  

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, şarkıcı Coşkun Sabah'ın Türkiye'deki fakirliği görmezden geldiğini söyledi.

"Bir susun artık. İnsanlar açlıktan kırılıyor." diyen Parlak, "Yoksulluk sınırı 7 bin 900 liraya dayanmış sen hangi 15 milyondan bahsediyorsun Coşkun Sabah.” ifadelerini kullandı. 

COŞKUN SABAH'TAN TUHAF SÖZLER

Kanal D’de yayınlanan "Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa" programına katılan şarkıcı Coşkun Sabah şunları dile getirmişti: "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak? Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz." 

Sabah daha önce de "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim." demişti. 
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