Kara listeye alınan Xiaomi ABD Maliye Bakanlığı ve Pentagon'a dava açtı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Çin menşeli Xiaomi, ABD'de Maliye ve Savunma bakanlıklarına karşı dava açtı.







Firma ABD'de "Çin ordusuyla bağlantılı olduğu" iddiası üzerinden kara listeye alınmış durumda.





Trump döneminde hedef alınmıştı

Ocak ayı ortasında Trump yönetimindeki Savunma Bakanlığı, Xiaomi'yi ve sekiz diğer şirketi kara listeye almıştı. Bakanlığın kararı doğrultusunda yatırımcıların firmalardaki varlıklarını belirli bir tarihe kadar elden çıkarması gerekiyor.





Reuters'ın haberine göre Xiaomi, Washington bölge mahkemesine kararın "hukuka aykırı ve anayasaya aykırı" olduğunu belirterek şikâyette bulundu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirten şirket, büyük hisseye sahip "önemli sayıda" ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekti. ABD merkezli finans şirketleri Xiaomi'nin en büyük 10 yatırımcısından üçünü oluşturuyor.





Şikâyet Biden tarafından atanan Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ı hedef alıyor. Firma yatırım yasağının "Xiaomi’ye anında ve telafisi imkansız zarar" vereceği belirtiyor.





Mahkeme dosyasında, "Xiaomi'nin son derece rekabetçi bir pazarda büyümeye devam etmek için ihtiyaç duyduğu sermayeye erişmeye devam etmesi için kritik olan ABD finans kurumlarıyla stratejik ilişkileri önemli ölçüde zarar görecek" denildi.





Ayrıca firma, Çin ordusuyla ilişkilendirilmenin kendilerinin kamuoyundaki izlenimine geri döndürülemeyecek zararlar vereceğini ifade etti.