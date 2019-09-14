Samanyolu Haber /Ekonomi / Kara para aklama patladı: Beş yılda yüzde 510 artış /14 Eylül 2019 09:49

Kara para aklama patladı: Beş yılda yüzde 510 artış

Ekonomideki kara para hâkimiyeti giderek daha çok artıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilen şüpheli işlem oranının beş yılda yüzde 510 arttığı ortaya çıktı. Şüpheli işlem bildirimlerinde ilk sırada bankalar yer alıyor.

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Birgün’ün haberine göre suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle görevlendirilen MASAK’ın 2018 yılı faaliyet raporu yayınlandı. 2018 yılında şüpheli işlem bildirimlerinde büyük artış yaşanırken, şüpheli işlem alanlarının daha çok bankacılık, elektronik para/ödeme hizmetleri, efektif döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerine yönelik olduğu belirlendi.

Sermaye piyasası işlemleri, leasing-finansman işlemleri ile sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirim sayıları ise bir önceki yıla oranla azaldı.

Rapora göre son beş yılda şüpheli işlem bildirimlerindeki artış yüzde 510 oldu. 2014’te 36 bin 438, 2015’te 74 bin 221, 2016’da 139 bin 210, 2017’de 176 bin 411 olan şüpheli işlem bildirimi, 2018’de 222 bin 743’e çıktı. 

Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kurumlar arasında 195 bin 803’le bankalar ilk sırada yer alırken, bankaları 13 bin 796 bildirimle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları izledi. 


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