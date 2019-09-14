Kara para aklama patladı: Beş yılda yüzde 510 artış









Birgün’ün haberine göre suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle görevlendirilen MASAK’ın 2018 yılı faaliyet raporu yayınlandı. 2018 yılında şüpheli işlem bildirimlerinde büyük artış yaşanırken, şüpheli işlem alanlarının daha çok bankacılık, elektronik para/ödeme hizmetleri, efektif döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerine yönelik olduğu belirlendi.





Sermaye piyasası işlemleri, leasing-finansman işlemleri ile sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirim sayıları ise bir önceki yıla oranla azaldı.





Rapora göre son beş yılda şüpheli işlem bildirimlerindeki artış yüzde 510 oldu. 2014’te 36 bin 438, 2015’te 74 bin 221, 2016’da 139 bin 210, 2017’de 176 bin 411 olan şüpheli işlem bildirimi, 2018’de 222 bin 743’e çıktı.





Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kurumlar arasında 195 bin 803’le bankalar ilk sırada yer alırken, bankaları 13 bin 796 bildirimle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları izledi.







