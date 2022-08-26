Kara para Türkiye'nin can damarı haline geldi

Prof. Dr. Gingeras AKP iktidarının, "suç teşkil eden faaliyetlere açıkça izin veren politikalar izlediğini" vurgulayarak bunun sonucunda da Türkiye'nin, "organize suç faaliyetlerinin adeta bir merkezi haline geldiğini" kaydetti.







ABD Donanması'nın, Naval Postgraduate School adlı lisansüstü akademisinin Ulusal Güvenlik Bölümü öğretim üyelerinden Gingeras, gündemdeki yeni iddiaları değerlendirdi. DW Türkçe'ye verdiği röportajda, kara para aklama ve yasadışı ticaretin, Türkiye ekonomisinin "can damarı" haline geldiğini söyleyen Ryan Gingeras, Türk devletinin kurumlarında da "çürüme emareleri" gözlemlediklerini belirtti.





"Hem eski, hem yeni Türkiye'yi temsil ediyor" dediği Sedat Peker'in toplumda geniş yankı bulan açıklamaları ve iddiaları hakkındaki gözlemlerini de paylaşan Gingeras, bunların "Türkiye'ye ve toplumuna daha fazla ışık tuttuğunu" öne sürdü.





PEKER, İNSANLARA İSTEDİKLERİNİ VERİYOR





Gingeras şunları kaydetti: "Toplum, gerçekleri tüm çıplaklığıyla öğrenmek istiyor. Bu konuda büyük bir açlık var. Birçok kişi, siyaset ve ekonomi ile iç içe geçmiş, ulusal ve uluslararası alanda etkin olan, esrarengiz yeraltı dünyasının varlığına inanıyor. Suç kariyeri ile ünlenmiş bir kişinin bu şekilde konuşmaya başlaması bir ilk. Üstelik, bunun için, haber, bilgi edinmek ve düşüncelerini paylaşmak için Türk halkı nezdinde itibarı çok güçlenen sosyal medyayı kullanıyor. Peker, insanlara istediklerini veriyor. Her şeyden çok istedikleri de, şüphelerinin doğrulanması. Benim için, Peker'in söylediklerinin ne ölçüde doğru ya da yanlış olduğunu söyleyebilmek gayet tabii ki güç. Ama gündeme getirdiği iddialar, yaşanan bu süreç, Türkiye'ye ve topluma daha fazla ışık tutuyor diyebilirim. Türkiye'de azımsanamayacak sayıda insanın ne düşündüğü hakkında da bize çok şey anlatıyor