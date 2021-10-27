Samanyolu Haber /Gündem / "Kara para bizzat devlet eliyle aklanıyor" /27 Ekim 2021 16:49

"Kara para bizzat devlet eliyle aklanıyor"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin kara para riski yüksek ülkelerin yer aldığı gri listeye alındığını hatırlatarak, "Gri listeye neden girdiğimizi, daha iyi anlamak için; öncelikle şu sorunun cevabını vermeliyiz. Nedir o soru? Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu?" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesine faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerden olması sebebiyle gri listeye alındığını kaydetti.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, “Gri listeye niye girdiğimizi, daha iyi anlamak için öncelikle şu sorunun cevabını vermeliyiz. Nedir o soru? ‘Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu?’ Evet, maalesef aklanıyor.” şeklinde konuştu.

Akşener şöyle devam etti: “Mesela; eğer yurt dışında paranız varsa, veya yurt içinde, kanunsuz yollardan kazandığınız parayı, yurt dışına çıkardıysanız; Bu parayı aklamak için, uğraşmanıza hiç gerek yok. Nasıl mı? Hemen, Varlık Barışı için müracaat edip; yüzde 1 komisyonla, bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz. Yani; yüzde 1 komisyon ödeyince; Kimse size, ‘O parayı nereden buldun?’ diye, hesap soramıyor.”
 
“GEÇİNEMİYOR MUSUN? O ZAMAN TERÖRİSTSİN”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sosyal medyanın milli güvenlik sorunu haline geldiği” yönündeki açıklamasını değerlendiren Akşener, “Sayın Erdoğan’ın millî güvenlik tanımı; kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Koltuğunu sallayan her şey ve herkes, kendisi için bir millî güvenlik tehdidi. Geçinemiyor musun? O zaman teröristsin. İflasın eşiğinde misin? O zaman hainsin. Sosyal medyada, eleştiri mi yazdın? O zaman milli güvenliğimiz için bir tehditsin.” dedi.

“BÜTÇE YİNE O 5 MÜTEAHHİDİN HİZMETİNE SUNULACAK”

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle: “Sayın Erdoğan’ın 2022 bütçesinde yine heyecan yok, yine umut yok. Çünkü bu bütçede; yoksulluğa çare yok. Enflasyona çare yok. İşsizliğe çare yok. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok. Bu bütçede; çiftçilerimize yeterli destek yok. EYT’liler yok, 4/B’liler yok. Hatta söz verilmesine rağmen, 3600 ek gösterge bile yok. Ez cümle; bu bütçede, millet yok, millet! Peki ne var?

Millet yok, fakat 5’li müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye, onlar için, 2022 yılında, 42,5 milyar lira daha ödenek konulmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Milyonlarca çiftçiye verilen desteğin, iki katı para demek. Vicdansızlığa bakar mısınız? Dahası var. 2021 yılında, 31 milyar lira olan bu ödenek, önümüzdeki yıl için, yüzde 37 artırılmış. Saray müteahhidine gelince, artış, gerçek enflasyon kadar. Millete gelinceyse, TÜİK’in makyajlı enflasyonu kadar bile değil. Utanmazlığa bakar mısınız?”
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