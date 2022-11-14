Kara para gurbetçiye dert oldu: Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen paralar iade ediliyor

Türkiye’nin, kaynağı belirsiz paraları sorgusuz sualsiz kabul etmesi gri listeye alınmasına neden oldu. Bu yıl Türkiye’ye gelen kaynağı belirsiz parada rekor kırılırken, yurt dışına para göndermek isteyenler gri liste nedeniyle sorun yaşıyor. Türkiye’den gelen paralara şüpheyle bakan birçok ülke, paraları iade ediyor.





YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İsveç’te yaşayan bir gurbetçiye babasının gönderdiği para, kaynağı açıklanmasına rağmen iade edildi. Bu duruma yol açan AKP hükumetine tepki gösteren vatandaş, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Ada Hâdi T isimli hesap, Adana’daki evinin kira parası ile babasının üzerine ilave edip gönderdiği 90.000 kronun (160 bin lira) iade edildiğini açıkladı.





BANKA TÜRKİYE’DEN GELEN PARANIN KAYNAĞINI SORDU

Bankanın “Ülkeniz; uyuşturucu, terör ve kaynağı belirsiz kara paraları aklayan bir ülke kategorisinde yer aldığı için hesap hareketlerini, para kaynağı olan kira kontratını, gönderenin ıslak imzalı açıklama mektubunu istiyoruz” diyerek paranın kaynağını sorduğunu belirten Dr. Ada Hâdi T, hem kira kontratı hem de babasının maaş bordrosu gibi gerekli belgeleri göndermelerine karşın bankanın bunları kabul etmediğini kaydetti.





BELGELERE RAĞMEN BANKA İKNA OLMADI

Bankadan son olarak “Bankamız size gelen paranın kaynağı konusunda ikna olmadığı için parayı iade ettik” mesajı geldiğini belirten Dr. Ada Hâdi T, “Allah belanızı versin @Akparti” diye AKP Hükumetine tepki gösterdi.









TÜRKİYE KARA PARA NEDENİYLE GRİ LİSTEDE Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ‘sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler’ nedeniyle geçen yılın kasım ayında Türkiye’yi ilk kez ‘gri listeye’ aldı. Türkiye’nin kara para aklama ile mücadele politikalarında, bankalar, altın ve değerli taş tüccarları dahil yüksek riskli sektörleri denetlemesinde ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde ‘ciddi’ eksikliklerin devam ettiği sonucuna varan FATF Türkiye’yi yine kara paranın gri listesinde bıraktı. Türkiye’ye bu yılın 9 ayında kaynağı açıklanmayan para girişinde yaklaşık 30 milyar dolar ile rekor kırılmıştı.



