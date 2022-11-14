Samanyolu Haber /Gündem / Kara para gurbetçiye dert oldu: Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen paralar iade ediliyor /14 Kasım 2022 14:11

Kara para gurbetçiye dert oldu: Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen paralar iade ediliyor

Kara para ile mücadele etmeyen Türkiye geçen yıl gri listeye alındı. Türkiye'den yurt dışına gönderilen paralarda ülkeler bu paranın kaynağını sorarken, kaynağı açıklansa bile çoğu kez para iade ediliyor.

SHABER3.COM

 Türkiye’nin, kaynağı belirsiz paraları sorgusuz sualsiz kabul etmesi gri listeye alınmasına neden oldu. Bu yıl Türkiye’ye gelen kaynağı belirsiz parada rekor kırılırken, yurt dışına para göndermek isteyenler gri liste nedeniyle sorun yaşıyor. Türkiye’den gelen paralara şüpheyle bakan birçok ülke, paraları iade ediyor.

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İsveç’te yaşayan bir gurbetçiye babasının gönderdiği para, kaynağı açıklanmasına rağmen iade edildi. Bu duruma yol açan AKP hükumetine tepki gösteren vatandaş, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Ada Hâdi T isimli hesap, Adana’daki evinin kira parası ile babasının üzerine ilave edip gönderdiği 90.000 kronun (160 bin lira) iade edildiğini açıkladı.

BANKA TÜRKİYE’DEN GELEN PARANIN KAYNAĞINI SORDU
Bankanın “Ülkeniz; uyuşturucu, terör ve kaynağı belirsiz kara paraları aklayan bir ülke kategorisinde yer aldığı için hesap hareketlerini, para kaynağı olan kira kontratını, gönderenin ıslak imzalı açıklama mektubunu istiyoruz” diyerek paranın kaynağını sorduğunu belirten Dr. Ada Hâdi T, hem kira kontratı hem de babasının maaş bordrosu gibi gerekli belgeleri göndermelerine karşın bankanın bunları kabul etmediğini kaydetti.

BELGELERE RAĞMEN BANKA İKNA OLMADI
Bankadan son olarak “Bankamız size gelen paranın kaynağı konusunda ikna olmadığı için parayı iade ettik” mesajı geldiğini belirten Dr. Ada Hâdi T, “Allah belanızı versin @Akparti” diye AKP Hükumetine tepki gösterdi.


TÜRKİYE KARA PARA NEDENİYLE GRİ LİSTEDE
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ‘sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler’ nedeniyle geçen yılın kasım ayında Türkiye’yi ilk kez ‘gri listeye’ aldı. Türkiye’nin kara para aklama ile mücadele politikalarında, bankalar, altın ve değerli taş tüccarları dahil yüksek riskli sektörleri denetlemesinde ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde ‘ciddi’ eksikliklerin devam ettiği sonucuna varan FATF Türkiye’yi yine kara paranın gri listesinde bıraktı. Türkiye’ye bu yılın 9 ayında kaynağı açıklanmayan para girişinde yaklaşık 30 milyar dolar ile rekor kırılmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kara para gurbetçiye dert oldu: Türkiye’den Avrupa’ya... Sonraki Haber >>

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:54