Samanyolu Haber /Dünya / Kara para operasyonu: 408 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu /14 Temmuz 2021 11:05

Kara para operasyonu: 408 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.

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İngiliz polisi, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kripto para birimlerini kullanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 408 milyon dolar tutarında rekor miktarda kripto paraya el koydu.

Operasyonda 39 yaşında bir kadın tutuklandı.

Metropolitan Polis Komiser Yardımcısı Graham McNulty, "Dijital platformlar geliştikçe, kara para aklamak için kripto para kullanan organize suç örgütlerini giderek daha fazla görüyoruz" dedi.

Operasyonun uzun süren soruşturmada önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.
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