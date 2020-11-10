Samanyolu Haber /Gündem / Karabağ anlaşması Ermenistanlıları kızdırdı, parlamento binası basıldı /10 Kasım 2020 11:02

Karabağ anlaşması Ermenistanlıları kızdırdı, parlamento binası basıldı

Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.

SHABER3.COM

 
Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar parlamento binasını bastı.

 
Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girdiği iddia edilirken, Ermenistan Başbakanı’na istifa çağrısında bulunuldu. Olaydan bir süre hükümet binasının içerisinde kolluk kuvvetleri geldi. Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” ifadelerini kullanmıştı.


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