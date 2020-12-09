Samanyolu Haber /Gündem / Karabağ için Türk şirketlerle anlaşmaya varıldı /09 Aralık 2020 23:09

Karabağ için Türk şirketlerle anlaşmaya varıldı

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın yeniden imarı için Türkiye'den bazı şirketlerle anlaşmaya varıldığını açıkladığı ifade edildi.

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Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Karabağ'da yönetimlerine geçen topraklarda imar çalışmaları için Türkiye'den şirketlerle anlaştıklarını belirtti.

Aliyev, bugün kabul ettiği İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Manlio Di Stefano'ya "Karabağ için ilk anlaşmalar Türk şirketleriyle yapıldı ve bu doğal bir şey, çünkü Türkiye kardeş ülke" ifadesini kullandı.

İtalya şirketleri ile de anlaşma imzalamayı planladıklarını dile getiren Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da doğal, çünkü İtalya Azerbaycan'ın yakın dostu. İki ülke arasında yıllara dayanan diplomatik ilişkiler dönemi boyunca ve özellikle de savaş sırasında, duruşunuzun şahidi olduk. Savaştan henüz bir ay geçmemişken ülkenizin parlamento temsilcilerinin Azerbaycan'a yaptığı ziyaret, sıkı dost ilişkilerimizi sergiliyor. Bu dayanışma ve destek jestini takdir ediyoruz."
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